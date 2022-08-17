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Происшествия17 августа 2022 10:23

В Самарской области бездомный мужчина хранил украденные вещи в шалаше

Чужое имущество он сдавал в ломбард
Алена ПРОВКИНА
Мужчина хранил украденное в шалаше. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина хранил украденное в шалаше. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Похвистнево Самарской области местный житель решил вернуться в тюрьму. Ранее он 20 лет отбывал наказание.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, бездомный злоумышленник похищал садовый инвентарь и строительные инструменты, а потом складировал у себя в шалаше. Местные жители стали обращаться за помощью в отделение полиции. Участковые смогли установить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина.

Мужчина пытался сдать похищенное в ломбард. По всем фактам кражи следственный отдел возбудил уголовные дела. Общая сумма похищенного превысила 70 тысяч рублей. Пока преступник находится под стражей.