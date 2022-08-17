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Спорт17 августа 2022 10:32

Евгений Фролов из «Крыльев Советов» рассказал, почему Иван Ломаев постоянно выходит из ворот

Вратарь объяснил необычные действия своего коллеги
Юрий МИШИН
Голкипер Иван Ломаев славится тем, что любит делать различные финты

Голкипер Иван Ломаев славится тем, что любит делать различные финты

Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Фролов прокомментировал действия своего коллеги Ивана Ломаева. Основной вратарь самарцев славится тем, что любит постоянно выходить из ворот и делать финты, которые даже полевые игроки не всегда могут себе позволить.

– Был только один неудачный финт, все мы его помним. Ваня понимает, что это было ошибкой, неудачным решением в тот момент. Сейчас вратарь может и должен играть ногами, помогать в развитии атак. Если это требует эпизод и это никак не вредит результату – почему бы и нет, – отметил Евгений Фролов в интервью «КП-Самара».

По его словам, когда он был в «Динамо», киперов тренировал внук Льва Яшина – Василий Фролов. Он целенаправленно учил вратарей обыгрывать других игроков, ведь в матче могло произойти все что угодно.

Напомним, после пяти туров «КС» набрали 5 очков. Следующая игра самарцев состоится в пятницу, 19 августа 2022 года, против воронежского «Факела».