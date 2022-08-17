Евгений Фролов из «Крыльев Советов» рассказал, почему Иван Ломаев постоянно выходит из ворот

Голкипер Иван Ломаев славится тем, что любит делать различные финты Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Фролов прокомментировал действия своего коллеги Ивана Ломаева. Основной вратарь самарцев славится тем, что любит постоянно выходить из ворот и делать финты, которые даже полевые игроки не всегда могут себе позволить.

– Был только один неудачный финт, все мы его помним. Ваня понимает, что это было ошибкой, неудачным решением в тот момент. Сейчас вратарь может и должен играть ногами, помогать в развитии атак. Если это требует эпизод и это никак не вредит результату – почему бы и нет, – отметил Евгений Фролов в интервью «КП-Самара».

По его словам, когда он был в «Динамо», киперов тренировал внук Льва Яшина – Василий Фролов. Он целенаправленно учил вратарей обыгрывать других игроков, ведь в матче могло произойти все что угодно.

Напомним, после пяти туров «КС» набрали 5 очков. Следующая игра самарцев состоится в пятницу, 19 августа 2022 года, против воронежского «Факела».