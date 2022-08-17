В Самаре приведут в порядок перекресток улиц Фрунзе и Ленинградской

На участке устранят деформацию и повреждения покрытия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары запланировали обновление одного из красивейших участков областной столицы. Речь идет об перекрестке улиц Фрунзе и Ленинградской. Информация размещена на сайте госзакупок.

Сейчас идет поиск подрядчика, который устранит деформации и повреждения покрытия на указанном участке. Согласно документации, победитель торгов должен будет заменить дорожное покрытие на проезжей части. Обновление затронет и тротуары – здесь уложат брусчатку. Также запланирована установка природных бортовых камней и новых дорожных знаков.

Стоимость контракта оценили в 2 999 657,00 рублей. Завершить работы должны до конца сентября.