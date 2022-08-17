Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 10:42

В Самаре приведут в порядок перекресток улиц Фрунзе и Ленинградской

Работы планируют завершить в конце сентября
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На участке устранят деформацию и повреждения покрытия

На участке устранят деформацию и повреждения покрытия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары запланировали обновление одного из красивейших участков областной столицы. Речь идет об перекрестке улиц Фрунзе и Ленинградской. Информация размещена на сайте госзакупок.

Сейчас идет поиск подрядчика, который устранит деформации и повреждения покрытия на указанном участке. Согласно документации, победитель торгов должен будет заменить дорожное покрытие на проезжей части. Обновление затронет и тротуары – здесь уложат брусчатку. Также запланирована установка природных бортовых камней и новых дорожных знаков.

Стоимость контракта оценили в 2 999 657,00 рублей. Завершить работы должны до конца сентября.