Появились подробности массового ДТП с машиной каршеринга на улице Гагарина

Серьезное ДТП случилось на улице Гагарина. Фото: "СамараДТП"

В Самаре очевидцы поделились в социальных сетях фото массового дорожного происшествия. На улице Гагарина столкнулись несколько легковушек.

Отмечают, что ДТП зафиксировали ночью, в 23:28, 16 августа 2022 года. Мужчина на отечественной легковушке «Лада Приора» ехал по улице Гагарина в направлении улицы Авроры. На дороге он влетел в каршеринговый автомобиль «Volkswagen», за рулем которого был 29-летний мужчина. Иномарка двигалась в попутном направлении, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате столкновения автомобиль «Volkswagen» врезался в «Mazda». К счастью, никто не пострадал. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.