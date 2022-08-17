Боксер Руслан Проводников проведет бесплатный мастер-класс на Первомайском спуске в Самаре

Российский боксёр выступал в первой полусредней весовой категории. Фото: личная страница Руслана Проводникова во Вконтакте

В четверг, 18 августа, в 09:00 на пляже Первомайского спуска набережной российский боксер Руслан Проводников проведет бесплатный мастер-класс.

Помимо этого, сегодня, 17 августа в 19.00, Руслан станет гостем пресс-конференции и церемонии взвешивания турнира Open FC 22 в торговом комплексе Амбар. В качестве еще одного гостя выступает Али Багаутинов – российский боец смешанных единоборств, бывший претендент за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Руслан Проводников – российский боксёр, выступавший в первой полусредней весовой категории. Он является чемпионом мира по версии WBO (2013—2014). Спортсмен приедет в Самару как почетный гость турнира Open FC 22.

Международный турнир по смешанным единоборствам двух сильнейших организаций OPEN FC и JFC PRIDE пройдет 18 августа в 17:00 в МТЛ Арене.