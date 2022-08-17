В Самарской области жительница коммуналки устроила в своей комнате настоящую свалку из уличного мусора

Суд обязал женщину ликвидировать свалку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местная жительница решила устроить из своей комнаты в коммуналке настоящую свалку. Соседи пожаловались на поведение женщины.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, на протяжении долгого времени женщина приносила в свою квартиру уличный мусор. Она складировала хлам в местах общего пользования. Из-за этого на территории появились грызуны и тараканы. На просьбы соседей она не реагировала.

Тогда в дело вмешались судебные приставы. Ведомство обязало женщину ликвидировать свалку и провести дезинфекцию помещения. Только после штрафа должница исполнила все требования.