Вратарь «Крыльев» Фролов сравнил Игоря Осинькина и Станислава Черчесова

Фролов отметил, что у каждого наставника свой стиль взаимодействия с командой

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов сравнил двух российских тренеров Игоря Осинькина и Станислава Черчесова. Футболист оценил стили их работы.

Голкипер заявил, что Станислав Черчесов, который сейчас тренирует венгерский «Фенецварош», способен создать напряжение, которое идет на пользу всем игрокам. Про своего нынешнего тренера Игоря Осинькина Евгений Фролов в интервью «КП-Самара» сказал так:

– У него свой стиль, свое понимание футбола. Никакого психологического напряжения нет, все тренируются в спокойной атмосфере. Это помогает игроку раскрывать свои лучшие стороны. Недаром Игорь Витальевич воспитал столько молодых дарований. Он общается с игроками таким образом, что атмосфера в команде максимально не нагнетающая.

Фролов отметил, что у каждого тренера свой стиль взаимодействия с командой и оба подхода работают хорошо.

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