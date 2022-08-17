В Самарской области за пять лет усилился дефицит кадров в строительной сфере

Средние зарплаты выросли в вакансиях машинистов экскаваторов. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за последние пять лет наблюдается нехватка кадров в строительной области. К таким выводам пришли специалисты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru

— В регионах Поволжья заметно снизились показатели на 3,4 – в Нижегородской области, на 3,1 – в Самарской области, на 2,8 – в Саратовской области, — указано в отчете hh.ru.

Область «строительство, недвижимость» занимает третье место в стране по спросу на специалистов, около 16% вакансий от общего количества приходится на данную сферу. Неоднородная динамика за пять лет наблюдалась в строительной сфере и в других российских городах. От комфортных показателей в 5-6 резюме на вакансию произошло снижение до дефицитных значений.

У работодателей отрасли с начала 2022 года наблюдается наибольший спрос на инженеров ПТО, инженеров-конструкторов, электрогазосварщиков и электромонтеров, а также разнорабочих. Актуальны вакансии специалистов по охране труда и машинистов экскаваторов, инженеров-сметчиков, слесарей-ремонтников и машинистов бульдозеров.

За последние пять лет средние зарплаты выросли в вакансиях машинистов экскаваторов. Если в 2018 году им предлагали оплату 58 тысяч рублей, то в 2022 году – 110 тысяч рублей.