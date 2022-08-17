В Самаре специалисты рассказали, где купить продукты по самой низкой цене в августе 2022 года

Жителям предоставили данные мониторинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты продолжают проводить ежедневный мониторинг минимальных цен. В областной столице рассказали, где купить продовольственные товары по низкой стоимости.

По сообщению городской администрации на 17 августа 2022 года, дешевле всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 270 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Гречневая крупа – 98,87 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,8 рубля/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Пшеничная мука – 32,54 рубля/килограмм – в «Пятерочке» Кировского района.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на сайте мэрии. Подобные проверки цен проводят в сетевых и несетевых магазинах.