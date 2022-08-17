14 автобусов Самары изменят свои маршруты 21 августа 2022 года

У автобусов скорректировали схемы движения. Фото: администрация Самары

В Самаре 21 августа 2022 года из-за легкоатлетического марафона на Кубок Главы изменятся маршруты 14 автобусов. Информацию о скорректированных схемах сообщает администрация Самары.

Автобусы № 23 и № 50 проследуют по Ново-Садовой, пр. Ленина, Полевой, Самарской – далее по своему маршруту; № 47 и № 297 – по Ново-Садовой, пр. Ленина, Полевой, Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Венцека, площади Революции – далее по своему маршруту.

Общественный транспорт № 61, № 247 и № 261 будет двигаться по Ново-Садовой, пр. Ленина, Полевой, Галактионовской, Вилоновской, Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Венцека, площади Революции – далее по своему маршруту. № 207 поедет по Осипенко, пр. Ленина, Полевой, Галактионовской, Вилоновской, Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Венцека, Максима Горького – далее по своему маршруту;

Движение № 24 и № 92 будет осуществляться по Полевой, Галактионовской, Вилоновской, Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Венцека, площади Революции – далее по своему маршруту; № 46 – по Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Венцека, площади Революции; № 80 – по Красноармейской, Фрунзе, Венцека, площади Революции – далее по своему маршруту.

Автобусный маршрут № 37 – Льва Толстого, Самарская, Красноармейская, Фрунзе, Венцека, площадь Революции – далее по своему; № 3 – Ленинградская, Самарская, Венцека, Фрунзе, Красноармейская – далее по своему.

Помимо этого с 03:00 до 16:00 21 августа временно отменили движение троллейбусов № 6 «Губернский рынок – Грозненская» и № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».