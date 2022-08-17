ВТБ: доля машин с пробегом в выдачах автокредитов выросла в два раза

Если в начале года она не превышала 30%, то в июле на подержанные автомобили пришлось около 60% выдач. Объем средств, предоставленных банком на покупку машин с пробегом, только в июле составил порядка 3 млрд рублей.

В целом по итогам семи месяцев года более 12,2 тысяч автолюбителей получили в ВТБ кредиты на покупку транспортных средств с пробегом. Объем сделок за этот период составил порядка 11,7 млрд рублей, из них около 4,2 млрд рублей банк предоставил в рамках программы беззалогового кредитования. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются такие марки, как Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen. Средний чек на покупку машин с пробегом в июле составил около 1,2 млн рублей в рамках залоговой программы и примерно 815 тыс. – в рамках беззалоговой.

«Уход западных брендов и возросшая стоимость новых транспортных средств предсказуемо сместили фокус внимания заемщиков в сторону машин с пробегом. На вторичном рынке клиенты могут купить автомобиль без ожидания поставки – буквально в тот же день, в который он подобран. Приобретение машины с пробегом позволяет сэкономить, в том числе на стоимости дополнительного оборудования. Как правило, при сделках с б/у машинами техническое оснащение оказывает несущественное влияние на конечную цену. Мы ожидаем, что на фоне развития льготной программы, налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска транспортных средств новые автомобили снова начнут отвоевать свои позиции. По нашим прогнозам, к концу года в целом на рынке их доля может достичь 55%», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что в продажах кредитов на новые машины растет доля транспортных средств российского производства. Основной вклад в динамику внес запуск госпрограммы. Так, в июле доля отечественных автомобилей в выдачах ВТБ выросла сразу более, чем на 10 пп – до 20,5%. Самой популярной маркой стала Lada. Всего с момента запуска льготной программы банк предоставил более 1 тысячи кредитов, объем сделок составил свыше 680 млн рублей. Доля господдержки в общем объеме выдач в настоящее время превышает 20%. Чаще всего на льготных условиях клиенты ВТБ покупают автомобили в Пермском крае, Самарской области, Московском регионе, Челябинске и Ижевске.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются от 1,4% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом в ВТБ можно оформить от 2,2% годовых. Средства на такие машины предоставляются в размере до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

В рамках беззалоговой программы автокредитования ВТБ предоставляет финансирование по ставке от 7,5% годовых. Ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.