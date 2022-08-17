«Единая Россия» поможет собрать в школу около тысячи детей в Самарской области

Представители партии передадут детям школьные наборы

Партия «Единая Россия» вновь запустила акцию «Собери ребенка в школу». В этом году она передаст школьные наборы нуждающимся ребятам не только из России, но еще из Донбасса и освобожденных территорий. Помощь получат и дети из 63 региона.

– В Самарской области ожидается рекордное количество первоклассников – 15 тысяч, в том числе около тысячи – из многодетных и малообеспеченных семей. Во всех 45 местных отделениях партии для них идет сбор школьных принадлежностей, канцтоваров, рюкзаков, формы, – рассказал координатор регионального волонтерского центра «Единой России» Антон Родионов.

Напомним, на днях Самарская область отправила на Донбасс специальный гуманитарный конвой. В рамках акции «Собери ребенка в школу» для детей Снежного в ДНР передали 390 рюкзаков со всем необходимым к новому учебному году. Кроме того, регион направил в образовательные учреждения города 40 комплектов компьютерной техники и интерактивные доски.