В Самарской области завершается благоустройство дворов и общественных пространств

Новый облик в этом году приобретут 318 дворовых и 144 общественных пространства. Фото: Андрей Савельев

На территории Самарской области продолжается масштабное обновление дворов и общественных территорий. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» новый облик приобретут 318 дворов и 144 пространства.

Как стало известно на совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, в августе благоустройство вышло на финишную прямую. Работы завершены в 208 дворовых территориях и 69 общественных пространствах.

– Мы с первого года реализации нацпроекта ставили себе задачу завершать работы к 1 сентября, несмотря на то, что в предыдущие годы контрольная точка была в ноябре. И теперь вся Россия ориентируется на эти сроки – до 1 сентября завершать работу по комфортной городской среде, – отметил губернатор Самарской области.

Отмечается, что оставшиеся объекты находятся в высокой степени готовности. В нескольких муниципалитетах работы уже полностью завершены.

В общей сложности благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Самарской области было благоустроено свыше 500 общественных и почти 1000 дворовых территорий. Соответствующих результатов губернии удалось добиться всего за три года.