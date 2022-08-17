В Самаре экс-полицейский за деньги проносил телефоны подозреваемым в СИЗО

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре экс-полицейский стал фигурантом уголовного дела из-за взяток. Предполагается, что он за вознаграждение проносил в СИЗО сотовые телефоны. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, серия подобных инцидентов произошла с марта по июль 2022 года. Подозреваемый в то время работал водителем автовзвода отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД по Самаре.

– Следствие полагает, что в указанный период подозреваемый получил взятку в размере 39 тысяч рублей. Деньги предназначались за передачу лицам, содержащимся в следственном изоляторе, пяти сотовых телефонов и комплектующих к ним, – рассказали в СУ СК по региону.

В отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Расследование продолжается.