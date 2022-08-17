Движение трамваев и троллейбусов изменилось на проезжей части проспекта Кирова в Самаре

В эти даты отменили троллейбусный маршрут № 10. Фото: администрация Самары

С 05:00 18 августа до 05:00 22 августа из-за работ по техническому перевооружению теплотрассы на проезжей части проспекта Кирова в районе жилого дома № 26 изменится движение трамваев и троллейбусов.

— Трамвай № 8 проследует по Алма-Атинской, Олимпийской, Победы, пр. Кирова, Железной Дивизии, пер. Костромской; № 25 – по Демократической, Ташкентской, Советской, Победы, пр. Кирова, Железной Дивизии, пер. Костромской, — рассказали в администрации Самары.

Троллейбус № 8 будет ехать по пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный – ул. Физкультурная ТД-2; № 12 – по улицам Спортивная и Коммунистическая, далее по Московскому шоссе, пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный, ул. Физкультурная ТД-2.

Маршрут общественного транспорта № 13: ул. Стара-Загора, пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный, ул. Физкультурная ТД-2; № 18 – Березовая аллея, ул. Стара-Загора, пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный, ул. Физкультурная ТД-2.

В эти даты отменили троллейбусный маршрут № 10. Работу автобусных маршрутов № 47 и № 55 усилят в качестве компенсационных мер.