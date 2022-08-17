В Самарской области мужчина похитил ювелирные изделия из церковной лавки на 100 тысяч рублей

45-летний житель Жигулевска во всем признался. Фото: Росгвардия Самарской области

В городе Жигулевск росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя, укравшего ювелирные изделия из храма. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

— Был получен сигнал о сработке кнопки тревожной сигнализации в одном из храмов города, — рассказали в Росгвардии Самарской области.

Персонал храма рассказал, что мужчина открыто похитил ценности из церковной лавки. Похитителя обнаружили недалеко от храма, узнав по описании внешности разыскиваемого, и остановили. В ходе беседы житель Жигулевска во всем признался.

Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозят обязательные работами до 480 часов, исправительные до двух лет, принудительные до четырех лет, ограничение свободы до четырех лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы до четырех лет.