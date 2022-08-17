В Самаре экс-замначальника исправительной колонии №5 отправится под суд из-за взяток

Обвиняемому удалось получить более 228 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области. Экс-сотрудника исправительной колонии обвиняют в получении взяток. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

По версии следствия, коррупционные преступления были совершены в период с декабря 2020 по июль 2021 года. Предполагается, что экс-замначальника, пользуясь своим положением, брал взятки за ряд незаконных действий.

– В их числе – помощь в переводе осужденных в облегченные условия отбывания наказания, изменение вида исправительного учреждения, а также не привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка отбывания наказания, - информируют в региональном СУ СК.

В общей сложности было выявлено восемь эпизодов преступлений, за которые обвиняемый получил более 228 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 290 УК РФ («Получение взяток должностным лицом»). Все материалы уже переданы в суд.