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Происшествия17 августа 2022 13:20

В Тольятти молодой человек получил 6,5 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Его привлекло предложение высокого заработка от неизвестного
Ирина СИНЕГУБОВА
Тольяттинец купил для дальнейшего сбыта 16 свертков с наркотиками. Фото: прокуратура Самарской области

Тольяттинец купил для дальнейшего сбыта 16 свертков с наркотиками. Фото: прокуратура Самарской области

В городе Тольятти 27-летнего безработного жителя приговорили к 6,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.

— Молодой человек признал свою вину, рассказав, что распространением занялся после предложения о высоком заработке неизвестного человека в социальных сетях, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Тольяттинец купил для дальнейшего сбыта 16 свертков с наркотиками, 4 из которых разместил в тайники-закладки на территории Автозаводского района, а 12 свертков обнаружили при задержании. Все свертки с наркотическим веществом изъяты полицейскими.

Ранее не судимый мужчина признан судом виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.