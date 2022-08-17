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Происшествия17 августа 2022 13:42

В полиции рассказали о женщине в Кинеле, которая воткнула в себя нож на спор

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
В полиции выясняют все обстоятельства происшествия

В полиции выясняют все обстоятельства происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции прокомментировали инцидент с ранением женщины в Кинеле. Ранее в соцсетях появились сообщения, что она на спор воткнула себе нож в живот.

- Во вторник, 16 августа 2022 года, в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации жительницы Кинельского района. У нее диагностировали телесные повреждения, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

При каких обстоятельствах женщина получила ножевое ранение, пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов проводят по факту случившегося проверку. Они выясняют все детали происшествия.