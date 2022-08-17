Самарская экс-полицейская Вера Рабинович подала жалобу на приговор в Верховный суд РФ

В августе 2020 года Веру Рабинович приговорили к 8 годам колонии общего режима. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшая начальница контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики в Главном следственном управлении областного МВД Вера Рабинович подала жалобу в Верховный суд РФ на приговор Октябрьского районного суда Самары.

Соответствующий документ появился на сайте Верховного суда РФ. В настоящий момент обращение рассматривается. Решение по нему должно появиться позже.

Напомним, экс-полицейская попалась на взятке в 15 миллионов рублей, согласившись помочь старому знакомому Виталию Прокофьеву с «продвижением» расследования по заявлению тольяттинского предпринимателя Зелимхана Темирханова в нужном направлении.

В августе 2020 года Веру Рабинович приговорили к 8 годам колонии общего режима, на 5 лет запретили ей занимать руководящие должности на госслужбе и в правоохранительных органах, а также лишили ее звания полковника юстиции.

Журналисты «КП – Самара» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала.