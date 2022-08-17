Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 16:43

Жительница Тольятти приняла участие в съемках сериала «Лада Голд»

Созданием проекта занимаются продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр IVI
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Елена Бодрова сыграла в сцене с Анной Богомоловой и Эльдаром Калимулиным. Фото: Елена Бодрова

Елена Бодрова сыграла в сцене с Анной Богомоловой и Эльдаром Калимулиным. Фото: Елена Бодрова

В Тольятти продолжаются съемки криминального сериала «Лада Голд». Производство проекта стартовало в Москве, а несколько дней назад актеры и съемочная группа прибыли в Автоград.

Принять участие в съемках посчастливилось и местным жителям. Так, Елена Бодрова сыграла в одной из сцен вместе с известными российскими актерами. Об этом женщина сообщила в социальных сетях.

– Наконец-то и я поучаствовала в съемках фильма «Лада Голд» в сцене с прекрасной актрисой Анной Богомоловой и любимым актером Эльдаром Калимулиным, – поделилась Елена Бодрова.

Напомним, новый проект расскажет историю двух парней, которые являются внуками когда-то кровных врагов. Они отправятся навстречу приключениям на автомобиле «Лада-21043», который полностью сделан из бандитского золота.

Выход сериала запланирован на следующий год.