Самарцы пожаловались на плохое состояние проезжей части по ул. Алма-Атинской

По мнению жителей, на дороге можно заметить сразу несколько дефектов

Жители Самары сообщили о неудовлетворительном состоянии дороги на улице Алма-Атинской. Свою жалобу горожане озвучили региональным властям.

Претензии возникли к участку от проспекта Карла-Маркса до Московского шоссе. По мнению самарцев, на проезжей части находится много дефектов, которые мешают комфортному передвижению автомобилистов.

– Там не просто мелкие ямки. На участке большие ямы и выбоины, всем приходится объезжать по встречной полосе, создавая аварийные ситуации, – отметили самарцы.

На сообщение отреагировали городские власти. По данным мэрии, дорогу по Алма-Атинской планируют обновить.

– Ремонт картами свыше 100 погонных метров по улице Алма-Атинской будет выполнен до конца сентября текущего года, – рассказали в департаменте городского хозяйства Самары.