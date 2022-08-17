«Крылья Советов» сыграют в Кубке России с «Зенитом», «Спартаком» и «Факелом»

Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, продолжат выступление в турнире. Фото: ФК "Крылья Советов"

Прошла жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу сезона 2022/2023. «Крылья Советов» попали в группу B с «Зенитом», «Спартаком» и воронежским «Факелом».

На групповой стадии команды сыграют друг с другом по два матча - по одному дома и на выезде. Первые встречи пройдут в конце августа, календарь игр опубликуют в ближайшее время.

Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, продолжат выступление в турнире, как и команды, занявшие третьи места, однако они будут играть с представителями Первой и Второй лиг.