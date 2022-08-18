В Самаре женщина взяла кредит и перевела мошеннику более пяти миллионов рублей

После перевода денежных средств мошенник перестал выходить на связь. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары в возрасте 38 лет стала жертвой обмана мошенника, она оформила кредит и перевела на указанную карту более пяти миллионов рублей.

— Женщине позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он предложил помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Аферист убедил в необходимости взять кредит на предложенную им сумму, чтобы деньги не ушли на счет мошенников, перевести деньги на счет, указанной им карты. После этого деньги якобы вернутся обратно банку и кредит будет погашен.

Самарчанка, работающая специалистом одного из обществ с ограниченной ответственностью, поверила мошеннику и выполнила все, что от нее требовалось. После перевода денежных средств обманщик перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.