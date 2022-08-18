Экспозиция «История отечественного джаза в Самаре» откроется в Струковском саду 20 августа

На территории парка будет представлено несколько интерактивных музыкальных зон. Фото: администрация Самары

В субботу, 20 августа, в Струковском саду начнет работу первая интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре». Она посвящена 100-летию российского и 60-летию самарского джаза.

— На 19 информационных стендах, размещенных под открытом небом, появится информация о легендарных джазменах города, важных событиях, фестивалях и культовых и местах кристаллизации джаза, — рассказали в администрации Самары.

Помимо этого, на территории парка будет представлено несколько интерактивных музыкальных зон. Каждый гость выставки сможет почувствовать себя джазменом и исполнить свою музыку на барабанах и фортепиано.

В рамках экспозиции заработает лекторий. 20 августа в 15.00 пройдет творческая встреча с трубачом, руководителем собственного оркестра Петром Востоковым, а также лекция лектора-музыковеда Челябинской государственной филармонии Натальи Риккер.

На сцену летнего театра Струковского выйдет квинтет Петра Востокова и ансамбль Челябинской филармонии «Уральский диксиленд». Выставка продлится до 20 октября.