Прогуливающегося с марихуаной в руке мужчину задержали в Самарской области

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани у ранее судимого 37-летнего местного жителя полицейские обнаружили пакет марихуаны в левой руке. Его задержали и доставили в участок.

— Экспертиза показала, что общая масса изъятого наркотического средства составляет более 30 граммов, что относится к значительному размеру, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина уверяет, что собрал наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта на пустыре в одном из районов города. В настоящее время эта версия проверяется полицейскими. Сызранец не имеет постоянного источника дохода, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за незаконный оборот наркотических средств.

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные до двух лет, ограничение либо лишение свободы до трех лет.