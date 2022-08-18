В Самарской области вынесли приговор мужчине, избившему и укравшему телефон у собутыльника

Мужчина уже успел продать похищенный сотовый телефон на рынке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Похвистнево 25-летнего местного жителя, избившего и отнявшего телефон у 43-летнего собутыльника, приговорили к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком два года.

— В утренние часы на улице Кооперативная 43-летний мужчина не смог оплатить выпивку в магазине, после чего и начался конфликт, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Двое молодых людей избили его и отняли мобильный телефон. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, в течение часа задержали виновников. 25-летний молодой человек во всем признался.

Он уже успел продать похищенный сотовый телефон женщине на рынке. Полицейские нашли покупательницу и вернули смартфон законному владельцу. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.