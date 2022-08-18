Большая часть самарцев доверяет компании, в которой они работают

Самарцы, зарабатывающие больше 80 тысяч рублей в месяц, чаще других доверяют начальству. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенный 15-17 августа 2022 года, показал, что 7 из 10 самарцев доверяют компании, в которой работают.

— Большинство трудоустроенных самарцев доверяет работодателям, коллегам и начальству, а большинство руководителей – своей команде, — сказано в отчете SuperJob.

Своим коллегам доверяют 71% самарцев, компании-работодателю – 70%, руководителям – 65%. В свою очередь руководители значительно чаще доверяют своим подчиненным, их количество составило 82%.

Как выяснилось, и своей компании, и руководителю женщины доверяют чаще мужчин. Среди опрошенных у людей старше 45 лет выше уровень доверия к работодателям и коллегам, а у тех, кто моложе 34 лет – к непосредственным руководителям.

Самарцы, которые зарабатывают свыше 80 тысяч рублей в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству, а работники, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, – своей компании.