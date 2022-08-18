Мужчина, напавший на сотрудницу отделения связи и водителя такси, предстанет перед судом в Самарской области

Все уголовные дела соединили и направили в суд. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Житель села Усолье города Сызрань в возрасте 25 лет предстанет перед судом за нападение на сотрудницу отделения связи и водителя такси.

— В марте этого года мужчина угрожал ножом 36-летнему водителю такси, в машине которого он ехал, и украл его мобильный телефон, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На следующий день после случившегося молодой человек пришел в отделение связи на улице Береговой в камуфляжной форме и черной балаклаве. Угрожая ножом, похитил у сотрудницы 12 400 рублей. Мужчина попытался уехать в другой поселок на попутке, но спустя полчаса был задержан полицейскими.

Помимо этого, он подозревался в краже сотового телефона у родственницы. В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Все уголовные дела соединили и направили в суд. Так как ранее судимый уроженец села Усолье не так давно освободился из мест лишения свободы, совершение повторных преступлений станет отягчающим обстоятельством.