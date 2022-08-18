На пляже около Волги 26 августа приземлится Ковер-Самаролет

В Самаре ждут прилив мягкости

Совсем немного осталось до старта самарского Волгафеста. Мероприятие пройдет с 23 по 28 августа на 1 очереди набережной, где уже началась подготовка инсталляций. Гостям обещают фестивальный городок, музыку, театр на песке, интерактивные площадки, Волгозавра. А теперь стало известно, что на пляж во время Волгафеста приземлится Ковер-Самаралет. Он станет частью программы от Третьяковки в Самаре.

- Рядом с ковром на протяжении всего фестиваля участницы Лаборатории будут создавать инсталляцию под руководством художницы Зухры Салаховой. На площадке будут присутствовать волонтёры-медиаторы, готовые вместе с вами обсудить произведения искусства и найти в них новые смыслы, - рассказывают представители фестиваля.

Рядом с ковром на протяжении фестиваля под руководством художницы Зухры Салаховой будет создаваться инсталляция. А волонтеры-медиаторы будут обсуждать с гостями произведения искусства, чтобы помочь найти в них новые смыслы.

Прилив мягкости на пляже ждут каждый вечер с 17:00 до 22:00.

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