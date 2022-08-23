В онлайн-кинотеатре KION вышел триллер «Одержимая» с актрисой из Самары Лукерьей Ильяшенко

Главную роль в мрачном триллере исполнила актриса родом из Самара Лукерья Ильяшенко, известная телезрителям по сериалу «Сладкая жизнь».

Главная героиня «Одержимой» - судмедэксперт Лиза. Она ведет крайне свободный образ жизни и довольно часто вступает в случайные связи. Но вскоре партнеров девушки находят мертвыми, а на их телах напечатана фотография неизвестного мужчины. Расследованием серии убийств вместе с Лизой занимается следователь Воронин, у которого есть личный интерес в поиске убийцы. Несколько лет назад при загадочных обстоятельствах исчезла его дочь, и, по ряду признаков, череда этих преступлений может помочь ему в ее поисках.

Главную роль в фильме исполнила Лукерья Ильяшенко. Актриса родилась в Самаре в 1989 году, позже переехала в Москву, занималась балетом, но оставила сцену после травмы. Снималась в мюзиклах, служила в труппе «Театра у Никитских ворот» под руководством Марка Розовского. Параллельно училась в «Школе драмы Германа Сидакова». Первым кинематографическим опытом Лукерьи стала эпизодическая роль в сериале «Золотые. Барвиха 2» в 2011 году. Известность к молодой актрисе пришла после участия в нашумевшем сериале «Сладкая жизнь», и в настоящее время критики называют Лукерью одной из самых перспективных молодых актрис России.

Лукерья Ильяшенко, актриса: «Лиза - неоднозначный и очень интересный персонаж. Она - крайне свободная и даже развязная - встречаясь с опасностью, погружается в необъяснимый липкий страх, истоки которого таятся в далеком прошлом... Мне кажется, эта история по-хорошему удивит зрителей, приоткроет дверь в мир их собственных тайн».

Режиссер фильма - Игорь Волошин («Нирвана», «Коса») и оператор Тимофей Лобов («Ке-ды», «Мешок без дна», «90-е. Весело и громко») соединили триллер, нуар, детектив и эротику. Часть фильма снята в пропорции 2:39, другая часть — в пропорции 4:3, чтобы подчеркнуть двойственную природу героев, живущих одновременно на «светлой» и на «темной» стороне.

Роли в картине исполнили: Анастасия Кувшинова, Олег Васильков, Евгений Харитонов, Георгий Кудренко, Татьяна Яковенко, Максим Белбородов, Павел Сергеенко, Ксения Некрасова, Екатерина Семенова, Денис Гильманов.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION: «Это исключительный детектив в эстетике итальянского жанра джалло, для многих зрителей это будет новым открытием. Благодаря талантливой работе Игоря Волошина и съемочной группы нам удалось соединить замысловатый детектив, новую степень откровенности и потрясающие художественные решения».

Игорь Волошин, режиссер: «В каком-то смысле для меня это история о том, насколько далеко способен зайти человек в борьбе со своими фобиями, со своим каким-то большим травматическим страхом, и какую степень свободы он себе дает на пути освобождения от своих чудовищ. Мы создаем микс жанров, которые, в каком-то смысле, исследуют само кино, превращая проект в высказывание на крепком зрительском движке. Все герои этой истории – люди, которые изначально совершают жесткие поступки, выстраивают себе мосты из одного круга ада в другой, потихоньку выбираясь к свету».

Фильм «Одержимая» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.