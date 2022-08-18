Легковушка столкнулась с грузовиком в Самарской области 17 августа

Мужчина нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 17 августа, в 16:40 в Красноярском районе Самарской области водитель, находясь за рулем легкового автомобиля «LADA 2114», столкнулся с грузовиком «ГАЗ 3010GD».

— Очередное дорожно-транспортное происшествие случилось на 1050-м километре автодороги М-5 «УРАЛ», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина, находившийся на рулем легковушки, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, в результате чего и произошло столкновение с 33-летнем водителем грузовика.

46-летний водитель автомобиля «LADA 2114» госпитализирован в медицинское учреждение. По информации полиции, с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался один раз.