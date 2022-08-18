СК начал проверку из-за трупа мужчины в черной пленке на ул. Осетинской в Самаре

Правоохранители устанавливают точную причину смерти мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи начали проверку из-за трупа мужчины, которого нашли обмотанным в черную пленку. Погибшего обнаружили возле дома № 12 по улице Осетинской в Куйбышевском районе утром 18 августа 2022 года. Правоохранители уже установили его личность.

- По факту обнаружения тела мужчины 1979 года рождения вблизи одного из домов на улице Осетинской проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, ранее источник «КП-Самара» рассказал, что причиной гибели мужчины мог стать инфаркт.