На ВолгаФесте будет работать «Волшебный лес» от Самарского Литературного Музея

Каждый сможет послушать сказки «без цензуры» в исполнении народных сказителей. Фото: администрация Самары

В этом году в рамках ВолгаФеста на первой очереди набережной Самарский Литературный Музей приготовит площадку «Волшебный лес».

— Это лес волшебных предметов и существ, найдя которые, можно решить многие глобальных проблем: поднять сельское хозяйство, обеспечить бюджет государства и даже увидеть весь мир, находясь дома, — рассказали в администрации Самары.

Попавшие в этот лес после заката смогут погрузиться в свое подсознание. «Волшебный лес» наполнится огнями, тенями и психоделическими звуками. Можно будет даже послушать сказки «без цензуры» в исполнении народных сказителей.

Для детей на площадке музея проведут мастер-классы по каллиграфии, созданию сказочных персонажей в разных техниках и написанию собственной сказки. Пройдет и мастер-класс по созданию рамки для постоянно меняющихся волжских пейзажей.

Площадка Самарского Литературного Музея будет работать 23-26 августа с 16:00 до 22:00, а 27-28 августа с 14:00 до 22:00.