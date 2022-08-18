В Самарской области за сутки подтвердили 592 случая COVID-19

За прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 18 августа 2022 в Самарской области за сутки подтверждено 592 случая COVID-19, госпитализировано 63 пациента.

— За сутки провели 8867 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, нарастающим итогом в регионе зафиксировано 394 958 случаев, — рассказали в администрации Самары.

258 новых случаев зафиксировано в Самаре, 174 в Тольятти, 19 в Волжском районе, 18 в Сызрани, по 14 в Ставропольском районе и Новокуйбышевске, 13 в Отрадном, 12 в Кинель-Черкасском районе, 11 в Безенчукском, 8 в Нефтегорском, 6 в Большеглушицком, по 5 в Похвистневском районе и в Похвистнево.

Помимо этого, по четыре новых случая – в Богатовском, Борском, Сергиевском районах и в Жигулевске. По три – в Большечерниговском, Хворостянском и Шигонском районах. По два –в Красноармейском, Клявлинском, Сызранском районах и Октябрьске.

По одному новому случаю зафиксировано в Алексеевском и Пестравском районах. Кроме того, 461 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 131 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего скончались нарастающим итогом 7946 человек, в том числе один за прошедшие сутки.