АВТОВАЗ объявил о старте продаж коммерческой LADA Granta

Коммерческая Granta оптимально подходит для решения задач малого бизнеса Фото: АвтоВАЗ

АВТОВАЗ возобновил продажу коммерческого автомобиля LADA Granta. Речь идет о моделях 2022 года, которые выпускает дочерняя компания автогиганта — АО «ПСА ВИС-АВТО». Об этом говорится в сообщении на сайте тольяттинского предприятия.

— Легкие коммерческие версии LADA Granta 2022 модельного года — самое доступное предложение в классе. Они оптимально подходят для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности, — прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

Линейка коммерческих Granta состоит из 11 моделей с различными типами грузового отсека: открытый борт, удлиненная платформа, изотермический фургон, фургон с холодильной установкой и т. д. В зависимости от модификации грузоподъемность авто — от 790 до 915 кг. В базовую комплектацию входят система ЭРА-ГЛОНАСС, электроусилитель руля, бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники и др.

Согласно информации на сайте АВТОВАЗа, стоимость Granta с бортовой платформой начинается от 981 900 рублей, а фургона — от 1 022 900 рублей.