Спасатели вернули к жизни утопающего самарца на побережье Черного моря

Крымские спасатели оказали жителю Самары необходимую помощь и передали медикам / Фото: spas.rk.gov.ru

Вечером в среду, 17 августа 2022 года, в Крыму едва не погиб 31-летний житель Самары. Мужчину нашли без признаков жизни на берегу Черного моря. К счастью, спасателям удалось его реанимировать.

- В 23:03 поступила информация, что в районе села Оленевка Черноморского района мужчина пошел купаться и пропал из вида. В его поиске понадобилась помощь спасателей. Пострадавшего удалось обнаружить у уреза воды. Он не подавал признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Спасатели достали самарца из воды и перенесли на берег. Там они провели сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время мужчина пришел в сознание. После этого его передали сотрудникам скорой помощи.