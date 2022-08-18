Пожилого пассажира перевернувшегося Renault Sandero госпитализировали в Самарской области

В настоящий момент о состоянии водителя и пассажира ничего не известно. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 17 августа, в 09:30 в Сергиевском районе Самарской области произошла авария. Там опрокинулся в кювет Renault Sandero. В результате пострадали два человека.

— ДТП произошло на 21-м км автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 40-летний водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и вылетел на скорости в левый кювет. В результате автомобиль опрокинулся.

Водителя и его 64-летнего пассажира доставили в больницу, их состояние неизвестно. По информации полиции, мужчина, находившийся за рулем, с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза.