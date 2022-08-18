В Самаре директора ООО «Триос-Техно» заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Уголовное дело уже передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить директора ООО «Триос-Техно», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Информацию сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с мая 2019 по июль 2021 года руководитель организации необоснованно уменьшал общую сумму НДС и налог на прибыль. В результате он не доплатил налоги на сумму 102 млн 763 тыс. рублей, из которых 67 млн 692 тыс. рублей – НДС и 35 млн 71 тыс. рублей – налог на прибыль компании.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по 2 ст. 199 УК РФ ( «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов»). Материалы уже переданы на рассмотрение суда. Директору грозит до шести лет заключения.