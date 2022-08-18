Покупка билетов на поезда через СБП стала доступна во всех кассах дальнего следования КбшЖД

Теперь покупать билеты на поезда станет удобнее, проще и быстрее / Фото: КбшЖД

На Куйбышевской железной дороге внедрили новый способ оплаты проезда. Теперь купить билет на поезд можно с помощью СБП. Такая возможность появилась во всех кассах дальнего следования магистрали.

- Новый способ безналичной оплаты с помощью системы быстрых платежей запущен с 17 августа 2022 года. Теперь оплачивать поездки станет проще, удобнее и быстрее, - отметили в пресс-службе КбшЖД.

Для пассажиров подготовили инструкцию о новом способе оплаты / Фото: КбшЖД

Чтобы купить билет, пассажирам нужно будет отсканировать QR-код на экране платежного терминала, выбрать банк и подтвердить оплату. Сразу после этого деньги поступят на счет перевозчика. В скором времени покупать билеты с помощью СБП можно будет и онлайн. Такая возможность появится на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД до конца 2022 года.