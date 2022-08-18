В колонию Самарской области передали ведра с краской со спрятанными телефонами и аксессуарами

Также нашли целлофановый сверток с порошкообразным веществом коричневого цвета. Фото: УФСИН по Самарской области

Сотрудники исправительной колонии № 26, находящейся в селе Спиридоновка Самарской области, в передаваемых ведрах с краской нашли сотовые телефоны и аксессуары.

— Было обнаружено 12 сотовых телефонов, аудиогарнитура, 40 сим-карт и провод для зарядного устройства, — сообщили в УФСИН по Самарской области.

Помимо этого, при вскрытии одного из телефонов в разъеме для аккумулятора обнаружили целлофановый сверток с порошкообразным веществом коричневого цвета. Экспертизе предстоит выяснить, что это за вещество.

Местный житель спрятал запрещенные предметы хитрым способом: ведра с краской имели второе дно. Весь собранный материал направлен в органы МВД для принятия процессуального решения.