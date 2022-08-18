Самарцы признались, что из-за работы страдают от бессонницы и тревожности

Часть опрошенных сообщила о проблемах с позвоночником и мигрени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области рассказали, что работа негативно влияет на их здоровье. У них начались тревожные расстройства, проблемы со сном и позвоночником, а у некоторых даже выпали волосы. Данные нарушения самарцы озвучили в ходе опроса, который провели HH.RU и СБЕР АПТЕКА.

В общей сложности на проблемы с самочувствием указали 73% работающего населения региона. Чаще всего работа вызывает нарушения сна – на бессонницу пожаловались 50% опрошенных. Следом за ней идет тревожное расстройство, снижение зрения и проблемы с позвоночником. Некоторые самарцы отметили, что из-за работы они заметно прибавили в весе, у них начались боли в суставах и мигрени. А у 14% жителей региона даже выпали волосы.

Если говорить о проблемах со здоровьем в разрезе профессий, то они оказались присущи работникам сферы управления персоналом, HR-специалистам, юристам, IT-специалистам, бухгалтерам и секретарям. Для них оказалось наиболее характерно усиление тревожности.

Интересно, что о негативном влиянии работы на здоровье заявили люди в возрасте 25-34 лет (80%). При этом жители губернии в возрасте 55+ таких проблем не испытывают.