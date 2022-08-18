Жительница Самары предстанет перед судом за взятку в размере более двух миллионов рублей

Участок расположен в пригородном лесничестве и относится к землям лесного фонда. Фото: СК РФ по Самарской области

Жительница города Самары предстанет перед судом за взятку в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей.

— По версии следствия, эти деньги с февраля по июль 2021 года женщина получила от директора строительной организации, — рассказали в СК РФ по Самарской области.

Взамен от 41-летней женщины требовалось оказание содействия при оформлении в собственность земельного участка, который расположен в 11 квартале пригородного лесничества и относится к землям лесного фонда.

В настоящее время следствие собрало доказательственную база и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Женщине грозит штраф до трех миллионов рублей, лишение права занимать определенные должности, вести конкретную деятельность до семи лет, либо лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.