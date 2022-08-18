Губернатор Азаров проведет открытую встречу из-за конфликта со слиянием двух колледжей в Самаре в августе 2022 года

Теперь вместо студентов к красивом здании на Самарской площади будут обитать судьи

Губернатор Дмитрий Азаров проведет открытую встречу из-за конфликта со слиянием двух колледжей в Самаре в августе 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Снова обсудил сегодня с Дмитрием Азаровым конфликтную ситуацию вокруг слияния двух колледжей, - написал Александр Хинштейн. - Губернатор пообещал на следующей неделе провести открытую встречу с родителями, студентами и преподавателями. Надеюсь, люди услышат, наконец, все ответы на свои вопросы.

Речь об объединении Самарского энергетического колледжа и Поволжского строительно-энергетического колледжа, из-за которого студентов СЭК выселяют из здания на Самарской площади и отправляют учиться в корпус в 15 микрорайоне с меньшим количеством учебных аудиторий. В освободившемся же здании в центре города собираются разместить суд. С февраля родители студентов СЭК бьют тревогу и пытаются оспорить решение региональных властей. Они уверены, что из-за переезда энергетический колледж лишится многих преподавателей (по данным родителей, сейчас заявление на увольнение написал уже 21 педагог) и учебной базы.

Несмотря на протесты родителей минобр издал приказ о слиянии, а из здания на Самарской площади стали вывозить оборудование мастерских. По данным на 18 августа корпус ПСЭК, предназначенный для приема студентов энергетического колледжа, еще не был готов, здесь продолжается ремонт. Однако в региональном министерстве образования уверяют, что поводы для беспокойства будут лишь если он не будет готов к 1 сентября.

«Комсомолка» будет следить за развитие событий.