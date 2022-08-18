Самарские пенсионеры смогу летать в Москву и Санкт-Петербург по специальному тарифу

Акция распространяет свое действие на перелеты с 1 сентября по 31 декабря 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Аэрофлот» с 17 августа 2022 года ввела специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста. Льготы доступны на маршрутах из Москвы и Санкт-Петербурга в Самару и обратно. Стоимость билета в первый город составит 2500 рублей, во второй — 3500 рублей.

Пенсионный тариф с фиксированной ценой билета распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и «России» между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и другими городами РФ, пишет ФАН. Он доступен под кодом SU. Перелет необходимо совершить с 1 сентября до 31 декабря 2022 года.

Купить льготный билет смогут только граждане РФ, которые достигли пенсионного возраста: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. Также предусмотрена дополнительная скидка в 25% для детей 2-12 лет, которые путешествуют вместе с пассажиром категории «Пенсионер».