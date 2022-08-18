Из-за жаркой погоды устанавливается четвертый класс пожарной опасности лесов Самарской области

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за установившейся жаркой погодой на территории Самарской области установлен четвертый класс пожарной опасности лесов.

— Жителям рекомендуется быть внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности, — сообщает администрация Самары.

В регионе ввели ограничения на въезд транспорта и пребывание граждан в лесах. Запрещены работы, связанные с разведением огня на территории лесных и земельных участков, расположенных близко к лесам.

Разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, примыкающих к лесным насаждениям, тоже под запретом.

Пока сохраняется пожарная опасность, нельзя запускать неуправляемые конструкции из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании с помощью открытого огня.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф. При возникновении ЧП необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).