В Самарской области девять человек заразились болезнью Лайма

Возбудитель иксодового боррелиоза нашли в 139 экземплярах клещей из 3703 исследованных Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

К концу лета пик активности клещей в Самарской области пошел на снижение. Однако за время своей охоты они успели изрядно навредить жителям губернии. В мае 2022 года от укусов пострадали более 420 человек, а в августе количество пострадавших достигло почти 4 тысяч.

– Всего с начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 3925 пострадавших от укусов клещами. Из них 1338 – дети, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В службе также отмечают, что девять жителей губернии заразились клещевым иксодовым боррелиозом, также известным, как болезнь Лайма. Соответствующая статистика представлена по состоянию на 15 августа 2022 года.

Специалисты также проверили на зараженность вирусом клещевого энцефалита 3724 экземпляра клещей, снятых с людей. В 91 экземпляре был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (2,5%). Возбудитель иксодового боррелиоза нашли в 139 экземплярах из 3703 исследованных.