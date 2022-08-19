«СамГЭС» с начала 2022 года инициировал в отношении неплательщиков судебные дела на 65 млн рублей

С января по июль 2022 года АО «СамГЭС» инициировало 2205 судебных дел в отношении должников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задолженность бытовых потребителей АО «Самарагорэнергосбыт» за полученную электрическую энергию составляет в настоящее время около 300 млн рублей, что вынуждает гарантирующего поставщика Самары активно взыскивать эти средства.

За период с января по июль 2022 года АО «СамГЭС» инициировало 2205 судебных дел на сумму 65 миллионов рублей в отношении тех, кто использует электрическую энергию, но не платит за неё.

Взыскание задолженности потребителей является одной из обязанностей гарантирующего поставщика - средства, собираемые с жителей Самары, направляются на финансирование производства и передачи электроэнергии, ремонт и модернизацию энергосистемы города.

Обращение в судебные инстанции является для СамГЭС крайней мерой, которая применяется только к тем, кто игнорирует многократные напоминания о необходимости погасить задолженность и предложения, в случае тяжелой жизненной ситуации, заключить соглашение о реструктуризации долга. В случаях, если и после судебного предписания оплата долга не производится, СамГЭС одновременно с заявлением о возбуждении исполнительного производства против должника, направляет ходатайство о розыске и аресте его счетов в кредитных организациях.

АО «СамГЭС» убедительно просит потребителей не доводить ситуацию с задолженностью до необходимости применения крайних мер. Воспользуйтесь услугой онлайн рассрочки в сервисе Личный кабинет на samges.