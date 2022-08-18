«Хочешь жить, умей вертеться»: наглый еж отобрал у бездомной кошки еду в Самарской области

Еж напугал кошку во время трапезы и завладел чужими угощениями Фото: Скриншот с видео

Жители Жигулевска сообщили в соцсетях о вопиющем случае. У местных бездомных кошек отнимают последнее пропитание. В воровстве был замечен упитанный и наглый еж.

По словам горожан, преступник с иголками промышляет в микрорайоне Г1. На днях бездомную кошку угостили хлебом и куриной голенью. И только она приступила к трапезе, как на горизонте появился ежик. Тот сначала вроде не проявлял интереса к еде, но в какой-то момент рванул в перед, напугал хвостатую и принялся уплетать оставленные яства.

Кошка не ожидала такого произвола от ежа. Заметив, что «преступление» снимают на видео, она поспешила скрыться в ближайшем лесочке. А то мало ли — вдруг еще какие неприятности свалятся на нее. Интернет-пользователи с юмором восприняли эту ситуацию. Они оправдывают поступок ежа словами: «Хочешь жить, умей вертеться».

Напомним, недавно похожий случай произошел в Самарском зоопарке. Там в вольер ко льву Цезарю пробралась черная кошка. Гостья, не стесняясь короля зверей, подъела причитающийся ему обед. Что интересно, тот отнесся к выходке дамы благосклонно и не стал ее прогонять.