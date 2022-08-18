Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 12:39

Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка

Одним из главных вопросов стала задолженность предприятий ЖКХ
Полина КАРПОВА
Глава региона отметил важность проблемы, поскольку от своевременной оплаты коммунальных услуг зависит подготовка к зимнему периоду

Глава региона отметил важность проблемы, поскольку от своевременной оплаты коммунальных услуг зависит подготовка к зимнему периоду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка на территории губернии. На совещании было поднято несколько важных тем, в том числе – задолженность предприятий ЖКХ перед энергоснабжающими организациями.

Глава региона отметил, что этот вопрос является важным, поскольку от своевременной оплаты коммунальных услуг зависит подготовка к зимнему периоду и стабильность предприятий. В свою очередь министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов сообщил, что в некоторых муниципалитетах активно ведется работа по взысканию задолженности. Этот вопрос достойно отработан в Красноярском, Сергиевском и Похвистневском районах, в то время как Красноармейский и ряд других муниципалитетов находятся на отстающей позиции.

– Необходимость своевременно исполнять долговые обязательства в сфере ЖКХ - это ответственность каждого собственника или нанимателя жилья. Для людей со сложной жизненной ситуацией предусмотрены меры поддержки - 35 млрд рублей мы направляем на поддержку тем, кто действительно нуждается. А если человек не принадлежит к этой категории, значит, он недобросовестно относится к своим обязательствам, – отметил Дмитрий Азаров.