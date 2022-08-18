Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка

Глава региона отметил важность проблемы, поскольку от своевременной оплаты коммунальных услуг зависит подготовка к зимнему периоду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка на территории губернии. На совещании было поднято несколько важных тем, в том числе – задолженность предприятий ЖКХ перед энергоснабжающими организациями.

Глава региона отметил, что этот вопрос является важным, поскольку от своевременной оплаты коммунальных услуг зависит подготовка к зимнему периоду и стабильность предприятий. В свою очередь министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов сообщил, что в некоторых муниципалитетах активно ведется работа по взысканию задолженности. Этот вопрос достойно отработан в Красноярском, Сергиевском и Похвистневском районах, в то время как Красноармейский и ряд других муниципалитетов находятся на отстающей позиции.

– Необходимость своевременно исполнять долговые обязательства в сфере ЖКХ - это ответственность каждого собственника или нанимателя жилья. Для людей со сложной жизненной ситуацией предусмотрены меры поддержки - 35 млрд рублей мы направляем на поддержку тем, кто действительно нуждается. А если человек не принадлежит к этой категории, значит, он недобросовестно относится к своим обязательствам, – отметил Дмитрий Азаров.